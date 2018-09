Veste bună primită de România. Teodorovici, încântat: ”Suntem pe drumul cel bun” In opinia sa, acest lucru reprezinta o confirmare a faptului ca tara noastra ramane atractiva pentru investitorii straini. “Consider de bun augur ca o a doua agentie reconfirma rating-ul si perspectiva stabila a economiei Romaniei. Este o confirmare a faptului ca suntem pe drumul cel bun cu masurile adoptate de Guvern si ca tara noastra ramane atractiva pentru investitorii straini”, a afirmat Eugen Teodorovici intr-un comunicat citat de Agerpres. Agentia de rating Standard & Poor’s a mentinut atat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la “BBB-/A-3” pentru datoria pe termen lung… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

