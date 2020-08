Veste bună! Preţul chiriei pentru apartamente a scăzut Veste buna pentru studenti. Pretul chiriei pentru apartamente a scazut, in medie, cu zece la suta in aceasta vara. Agentii imobiliari sustin ca acest lucru este cauzat de criza pandemica. Chiar si asa, studentii spun ca plata pentru arenda ii cam bate la buzunar. Crina Ciobanu este studenta in anul intai la Facultatea de Drept la USM. Cand va incepe lectiile, aceasta va sta in chirie intr-un ap Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru studenti. Pretul chiriei pentru apartamente a scazut, in medie, cu zece la suta in aceasta vara. Agentii imobiliari sustin ca acest lucru este cauzat de criza pandemica. Chiar si asa, studentii spun ca plata pentru arenda ii cam bate la buzunar.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,8424 lei pentru un euro, in crestere cu 0,04- de la nivelul de 4,8404 consemnat miercuri. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut joi cu 0,02-, de la nivelul de 4,0968…

- Lista prezentata de rector contine atat nume noi, cat si o parte dintre cei care au fost alaturi de actuala conducere inca din primul mandat. Astfel, prima schimbare o remarcam la nivelul Facultatii de Litere, unde noul decan este Alexandru Gafton, in locul lui Ioan Lihaciu. Nici la Facultatea de Istorie,…

- Din cei 550, un numar de 103 de cadidați au obținut nota maxima la examenul de Bacalaureat. Dintre aceștia, 188 au fost admiși la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, alți 115 au optat pentru Facultatea de Matematica și Informatica,…

- Pretul la titei a scazut luni, din cauza temerilor ca redresarea cererii de combustibil ar putea fi afectata de cresterea numarului de cazuri noi de COVID-19 pe plan global, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Deficitul comercial al Romaniei a explodat in primele cinci luni și a depașit 7,3 miliarde de euro Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele cinci luni ale anului, la 7,340 miliarde de euro, in crestere 742,3 milioane de euro, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, informeaza Institutul…

- Euro a scazut putin, joi, in comparatie cu moneda nationala, iar dolarul a crescut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8387 de lei/unitate, cu 0,02% mai putin fata de miercuri. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,3203 de lei/unitate, cu 0,21% mai…

- Satul Silvaș aparține de comuna Sauca din județul Satu-Mare. Deși mic ca suprafața și numar de locuitori, satul a dat personalitați de o valoare incontestabila. Una dintre aceste personalitați este prezentata de catre dr.Viorel Campean de la Biblioteca Județeana Satu-Mare. Dupa cedarea Ardealului prin…