„Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) anunta ca data de incepere a inscrierilor in programul FIV- o sansa pentru cuplurile infertile se decaleaza de pe 4 iunie 2018 pe 14 iunie 2018. Aceasta masura a fost luata ca urmare a implementarii, incepand cu 25 mai 2018, a legislatiei privind datele cu caracter personal”, anunta ASSMB.

Etapa de selectie a farmaciilor si unitatilor sanitare specializate in fertilizarea in vitro va avea loc in perioada 4-8 iunie, iar etapa de analiza si validare a dosarelor depuse de participanti se va desfasura in perioada 8-14 iunie.