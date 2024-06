Stiri pe aceeasi tema

- O noua ruta aeriana a fost lansata din București catre Izmir, de trei ori pe saptamana, a anunțat marți Wizz Air, precizand ca este un un oraș care imbina perfect istoria antica cu farmecul modern.

- Mai multe zboruri de la Cluj – Napoca, in vacanța de vara. Wizz Air a anunțat creșterea numarului de zboruri Mai multe zboruri de la Cluj – Napoca, in vacanța de vara. Compania aeriana Wizz Air a anunțat creșterea numarului de zboruri de la Cluj-Napoca, pentru a oferi calatorilor mai multe opțiuni pentru…

- Sezonul concediilor și al vacanțelor se apropie cu pași repezi, iar majoritatea romanilor și-au facut din timp rezervarile. Conform estimarilor tur-operatorilor, exista o noua destinație preferata de romani. Noua destinație de vacanța preferata de romani Specialiștii in turism spun ca numarul rezervarilor…

- Gigantul american Amazon continua sa-și extinda prezența globala, iar Romania devine acum un punct strategic pe harta sa. Compania a anunțat deschiderea unui nou studio de dezvoltare de jocuri in București, aducand oportunitați semnificative pentru industria locala de gaming și creand locuri de munca…

- Compania aeriana HiSky va opera zboruri de linie prin care va conecta Oradea de București și de Londra, cel tarziu din luna octombrie, precum și... The post Zboruri de la Oradea la București și la Londra, precum și spre 3 destinații de vacanța appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Compania aeriana Wizz Air a facut un anunț important pentru turiști. In urmatoarea perioada urmeaza sa fie introduse mai multe rute catre marile orașe din Europa, iar prețurile vor fi reduse, astfel canumeroase persoane se pot bucura de oferte.

- Wizz Air lanseaza zboruri noi, in iunie, din București, catre una dintre destinațiile favorite de romani. Biletele sunt deja puse la dispoziția calatorilor pe site-ul companiei, iar prețurile pornesc de la 199 de lei. Wizz Air a anunțat ca din 17 iunie persoanele vor putea calatori din București spre…

