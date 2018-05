Veste bună pentru toţi românii din diaspora care îşi pierd locul de muncă Cazul privește un cetațean roman ajuns in Irlanda in octombrie 2007. Din octombrie 2008 pana in octombrie 2012, romanul a lucrat pe cont propriu in construcții și, astfel, și-a achitat impozitele, asigurarea sociala corespunzatoare veniturilor și celelalte taxe pe venit, conform legislației irlandeze. El și-a incetat activitatea in octombrie a anului 2012 din cauza recesiunii economice, și s-a inregistrat ca persoana care cauta de lucru la autoritațile irlandeze. Statul irlandez i-a refuzat cererea de indemnizație pentru persoanele care cauta de lucru, pentru motivul ca nu demonstrase… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ZILE LIBERE 2018: In cazul in care agentii economici nu se conformeaza acestor dispozitii imperative sunt pasibili de amenda contraventionala de pana la 10.000 de lei. Exceptie de la aceasta regula fac acele unitati a caror activitate nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie…

- Romania, trimisa in fața Curții de Justiție a UE din cauza poluarii. Comisia Europeana a decis, joi sa trimita Franța, Germania, Ungaria, Italia, Romania și Marea Britanie in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru ca au incalcat normele europene, convenite privind calitatea aerului…

- Inalta Curte a Irlandei a refuzat miercuri cererea Facebook de a amana trimiterea catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a unui caz care ar putea reglementa daca reteaua de socializare poate continua sa trimita date personale ale cetatenilor UE catre Statele Unite ale Americii, transmite…

- Avocații lui Chiril Lucinschi, fiul fostului Președinte al RM Petru Lucinschi, au declarat recurs in anulare prin care au cerut ca sa fie casata incheierea Colegiului penal al Curtii de Apel Chisinau din 02 martie 2018 prin care s-a menținut arestul la domiciliu pentru fostul deputat PLDM.

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, joi, ca Marea Britanie poate reveni, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie, asupra pozitiei de a iesi din piata unica si uniunea vamala. Oficialul european i-a dat termen premierului britanic Theresa May pana…

- In timp ce Mark Zuckerberg este audiat de reprezentanti ai congresului american in ce priveste furtul a milioane de date personale ale utilizatorilor Facebook, Google, un alt gigant al comunicarii digitale, a introdus in motorul de cautare online un sistem de protectie a datelor personale.…

- In mod traditional, activitatea bancara este scutita de TVA, fara drept de deducere. Astfel, ca regula generala, bancile nu colecteaza TVA pentru activitatile realizate si nici nu deduc TVA pentru achizitiile efectuate. Insa, este aceasta abordare cea mai benefica pentru banci? Exista solutii de…

- E vorba de bani ai apropiatilor dictatorului libian, care fusesera blocati dupa inlaturarea acestuia de la putere. In 2013, in conturile respective erau 16 miliarde de euro. La finalul anului trecut, suma respectiva a ajuns, insa, la cinci miliarde. Banii fusesera blocati de ONU si erau destinati…