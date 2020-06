Stiri pe aceeasi tema

- De pe 15 mai, Romania este in stare de alerta, iar bisericile au reluat slujbele, cu obligația de a respecta masurile de distanțare sociala. Dupa doua luni de stare de urgența, bisericile au fost deschise. Credincioșii au voie sa participe la slujbe doar in aer liber, trebuie sa respecte masurile de…

- "O tema pe care eu personal o consider foarte importanta si stiu ca sunt multi romani care considera aceasta chestiune foarte importanta - bisericile. Serviciile religioase cu credinciosi vor fi reluate in conditii speciale - si anume serviciile religioase cu credinciosi pot fi reluate, in prima faza,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca serviciile religioase cu participarea credinciosilor vor putea fi organizate, dupa 15 mai, intr-o prima etapa, in curtea sau in fata bisericii. "O tema pe care eu personal o consider foarte importanta si stiu ca sunt multi romani care considera aceasta…

- Klaus Iohannis a anuntat ca vor fi redeschide bisericile, incepand cu data de 15 mai, cand expira starea de urgenta si intra in vigoare starea de alerta. "Serviciile religioase cu credinciosi vor fi reluate in conditii speciale. Serviciile religioase cu credinciosi pot fi reluate in prima…

- Potrivit declarației președintleui Romaniei, enoriașii vor putea participa la sluje doar in condiții speciale. „Foarte mulți romani ne intreaba ce se schimba dupa 15 mai, ce noutați avem pentru ei. Serviciile religioase cu credincioși vor fi reluate in condiții speciale: in prima faza, doar in aer liber.…

- Intrebat la Digi24 daca ar putea exista libertatea de a fi organizate slujbe in interiorul bisericilor, Ludovic Orban a raspuns: "asta sub nicio forma". Cat despre impunerea de reglementari privind folosirea linguritei pentru impartasit, premierul a explicat ca "trebuie gandite norme".…

- Incepand cu data de 10 mai, se permite desfașurarea intrunirilor cu caracater religios, oficierea serviciilor divine sau altor manifestari tradiționale religioase, insa doar cu respectarea stricta a masurilor de protecție impuse de autoritați. Anunțul a fost facut de premierul Ion Chicu, dupa ședința…

- Patriarhia indeamna credincioșii, intrucat aceștia nu pot participa fizic la slujbele din biserica, sa „isi organizeze in propriile locuinte un spatiu de rugaciune cu icoane, Sfanta Scriptura (Biblia), candela sau lumanare”, potrivit Agerpres. Reacția Patriarhiei vine dupa ce, prin ordonanța militara…