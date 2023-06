Veste bună pentru șoferi. Contestarea amenzilor se poate face și la judecatoria de domiciliu Deputatii au adoptat un proiect prin care soferii pot face plangere impotriva amenzilor primite si la judecatoria din zona in care iși au domiciliul. Legea merge la promulgare. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, in vederea stabilirii posibilitatii de a depune […] The post Veste buna pentru șoferi. Contestarea amenzilor se poate face și la judecatoria de domiciliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

