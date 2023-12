Veste bună pentru românii din Diaspora: vor putea obține titluri de călătorie online Parlamentul Romaniei a adoptat un proiect de lege care permite romanilor aflați in strainatate sa obțina titluri de calatorie in format digital, cu semnatura electronica, fara a mai fi nevoiți sa umble pe la ghișeele consulatelor. Proiectul de lege prevede ca romanii aflați in strainatate vor putea obține titlurile de calatorie și in format digital, […] The post Veste buna pentru romanii din Diaspora: vor putea obține titluri de calatorie online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

