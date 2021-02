Stiri pe aceeasi tema

- Votul final in motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, va fi exprimat miercuri, 17 februarie, in plenul Camerei Deputatilor.Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura, anunța Agerpres.Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba…

- ”Romania si-a stabilit pe termen scurt, mediu si lung ariile strategice de dezvoltare pentru sectorul de sanatate /.../ Masurile aferente acestora vizeaza:- Demersuri pentru adoptarea Legii vaccinarii, care va cuprinde obligativitatea vaccinarii populației, dar și obligația autoritaților, in primul…

- Curtea Constituționala a Romaniei a declarat neconstituționala legea inițiata de PSD pentru plafonarea dobanzilor la credite. Actul normativ a fost adoptat anul trecut de Parlament, la inițiativa PSD, dar a fost atacat la CCR de catre liberali. Curtea Constituționala a admis sesizarea PNL impotriva…

- Liderii Alianței USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au anunțat, luni, dupa ce au ieșit de la consultarile de la Palatul Cotroceni ca in urma discuțiilor șeful statului a spus ca așteapta finalizarea negocierilor intre partide pe funcții. De asemenea, aceștia au transmis ca propunerea lor de premier…

- CCR lasa profesorii cu ochii-n soare. Legea prin care profesorii ar urma sa primeasca spor de coronavirus este neconstituționala, potrivit unor surse de la CCR, citate de stiripesurse.ro. Explicația ar fi aceea ca legea cu pricina incalca articolul 16 din Constituție, care spune: Art. 16 – Egalitatea…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura legea pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic 407/2006. Actul normativ prevede ca permisul de vanatoare poate fi obtinut dupa sase luni de stagiatura si nu dupa…

- Liderii PMP considera ca problema pensiilor speciale poate fi ușor rezolvata printr-o lege și nu prin demisii teatrale din Parlament. Prin vocea Ioanei Constantin, secretar executiv al partidului și candidat pentru un mandat in Camera Deputaților, PMP susține ca manevra PSD de condiționare a intrunirii…

- Parlamentarul bistrițean, Ionuț Simionca, a criticat astazi demisiile anunțate de parlamentari PSD și USR pentru a nu beneficia de pensii speciale, calificand gestul acestora drept „praf in ochii electoratului”. „Am vazut ca unii parlamentari PSD copiaza gestul politic facut de Liviu Dragnea. Așa facut…