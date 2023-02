Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 7,04% pe an, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- BNR a publicat astazi valoarea indicelui bancar ROBOR, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei. Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut joi la 7,25% de la 7,27% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit…

- Indicii ROBOR, in functie de care se calculeaza costul creditelor cu dobanda variabila, au continuat sa scada usor dupa ce au crescut vertiginos anul trecut. BNR a publicat miercuri valoarea indicelui bancar ROBOR, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei. Indicele ROBOR la…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut astazi usor, la 7,35% pe an, arata datele BNR. Valoarea acestuia crescut puternic in ultimul an, de la 3,02, cat era in ianuarie 2022, la 7,56% la inceputul acestei luni. ROBOR…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri, 4 ianuarie, la 7,53% pe an de la 7,56% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. La inceputul anului trecut, indicele ROBOR…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut usor vineri, la 7,70 pe an, de la 7,71 pe an, joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei BNR citate de Agerpres.roLa inceputul acestui an, indicele ROBOR la…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut vineri la 7,85%, de la 7,88% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. O valoare similara a ROBOR a mai fost inregistrata pe 28 iulie 2022. La inceputul anului indicele era…

