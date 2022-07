Veste bună pentru români! Au crescut dobânzile la depozitele în lei Cursa majorarilor dobanzilor la depozite continua. Marile banci din Romania au ajuns sa bonifice dobanzi la depozitele populatiei in lei de 6% sau chiar 7% pe scadente de peste 1 an, fata de acum trei-patru luni, cand ofereau pana la 3%. Cele mai mari 5 banci dupa active din Romania au operat in luna iulie […] The post Veste buna pentru romani! Au crescut dobanzile la depozitele in lei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

