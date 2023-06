Stiri pe aceeasi tema

- Sumele acordate cadrelor didactice care se implica in acest an in desfașurarea examenelor și a concursurilor naționale au fost majorate printr-un ordin semnat vineri, 16 iunie, de ministrul Ligia Deca, anunța Ministerul Educației printr-un comunicat.„Ordinul prevede creșterea sumelor și pentru personalul…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut apel la cadrele didactice „sa ajute sa finalizam acest an in bune condiții”. Potrivit acesteia, daca profesorii nu se intorc la clase de saptamana viitoare, examenele de Bacalaureat și Evaluarea Naționala vor fi reprogramate.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, joi, ca reprogramarea examenelor nationale sau prelungirea anului scolar nu vor putea fi evitate, daca va continua protestul in educatie. „Ministerul Educatiei a facut tot posibilul astfel incat sa se reuseasca parcurgerea tuturor proceselor educationale sau…