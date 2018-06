Ministrul a precizat ca intentioneaza sa propuna ''un proiect de suflet'' prin care sa acopere normele vacante de la scolile situate in zone defavorizate cu ajutorul profesorilor performanti din mediul urban, iar implementarea ar putea avea loc incepand cu anul scolar viitor.

"Ideea este ca avem o serie intreaga de norme in mediul rural pentru care nu gasim intotdeauna cadre didactice bine pregatite. Ele sunt luate in regim de plata cu ora si as dori ca in acest regim, dar cu o subventie financiara semnificativa, sa determinam cat mai multi profesori ai nostri de exceptie sa sustina,…