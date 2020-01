Veste bună pentru poliţişti. Solde şi salarii mai mari din ianuarie "Astfel, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie si indemnizatiile de incadrare se majoreaza cu o treime din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de Lege nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2019, in aplicarea art. 38 alin. (4)", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. O alta masura luata in sprijinul angajatilor MAI este actualizarea, incepand cu aceasta luna, a alocatiei valorice pentru drepturile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

