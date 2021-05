Veste bună pentru pescari: De când este permis pescuitul CHIȘINAU, 5 mai - Sputnik. Incepind cu data de 16 mai este permis pescuitul sportiv, amator și de agrement la Scrumbia de Dunare, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Regionale. © Sputnik / Miroslav RotariVideo: Prinși la pescuit in perioada de prohibiție - Ce risca faptașii Astfel, pescuitul Scrumbiei de Dunare este permis in cursul inferior al fluviului Nistru, in zona localitații Palanca, raionul Ștefan-Voda și pana la barajul Centralei hidroelectrice Dubasari, precum și pe brațul Turunciuc. Conform prevederilor Ordinului Agenției de Mediu nr. 15 din 30 aprilie… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

