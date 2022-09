Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 august, intr-o conferința de presa, ministrul Marius Budai anunța o posibila majorare a pensiilor sub 3.000 de lei. Impactul bugetar, de 11 miliarde, spunea ministrul nu ar fi o problema. Partea interesanta este alta, in timp ce Mudai facea anunțul, la Palatul Victoria se discuta chiar acest aspect,…

- Ministrul muncii, Marius Budai, a anunțat, duminica, la Antena 3 , ca se poarta discuții despre majorarea salariului minim, precizand ca vor fi facute cateva propuneri in acest sens in urmatoarea perioada. De asemenea, se are in vedere și indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023 cu aproximativ 5 la…

- Veste buna pentru pensionari. Potrivit ministrului Muncii, Marius Budai, incepand de la 1 ianuarie se vor majora pensiile. Cat vor primii pensionarii, afla in randurile urmatoare. Pensiile se vor mari de la 1 ianuarie In cursul zilei de joi, Marius Budai a declarat, la emisiunea „Punctul de Intalnire…

- Ministrul Muncii a explicat ce se intampla cu pensiile romanilor. Marius Budai a vorbit despre propunerea pe care o va face in urmatoarea perioada in privința pensiilor. Este vestea așteptata de toți pensionarii din Romania. Vestea pe care o așteapta toți pensionarii Ministrul Muncii, Marius Budai,…

- Vestea momentului despre pensiile din Romania! In ultimii ani, cei aproape 5 milioane de pensionari au auzit fraza „Cu siguranta, pensiile vor creste!”. Care au fost, de fapt, creșterile, e greu de cuantificat, in contextul unei crize sociale și economice. Majorarile de pana acum de-abia resimțite,…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a ținut sa spuna cateva lucruri cu privire la dezbatutele pensii, mai ales ca la sfarșitul acestui an o sa aiba loc recalcularea lor, astfel ca pensionarii trebuie sa știe de pe acum la ce sa se aștepte.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat ca pensiile militare nu intra in categoria pensiilor speciale, iar ministrul finanțelor, Adrian Caciu, urmeaza sa propuna un procent privind impozitarea pensiilor speciale, informeaza Antena 3 . „Sa vina domnul ministru de finanțe cu propunerea si vedem. Noi…

- Veste buna pentru pensionarii din Romania. Ministerul Muncii a anunțat ca pensiile ar putea fi majorate din nou anul acesta, in afara adaptarii la inflația prevazute legal pentru luna ianuarie a anului 2023. Pensiile ar putea fi majorate Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Marius Budai au anunțat ca pensiile…