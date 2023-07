Veste bună pentru pensionari: Revin cardurile de alimente Masurile sociale luate de guvern se adreseaza pensionarilor cu venituri mici, insa limita maxima a veniturilor a crescut fața de anul trecut. Astfel, daca in 2022, beneficiarii aveau venituri lunare de maxim 1.500 de lei, in acest an plafonul a fost crescut la 1.700 de lei. In program sunt incluse și persoanele cu handicap grav sau familii cu mai mult de doi copii in intreținere, daca venitul pe cap de familie nu depașește 675 de lei pe luna. Și familiile monoparentale cu venituri de maxim 675 de lei pot beneficia de aceste masuri sociale. De asemenea, familiile și persoanele singure care se intrețin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

