Veste bunã pentru pariorii vasluieni PACANELE… Inchise in luna martie, din cauza pandemiei de coronavirus, casele de pariuri stradale se vor redeschide dupa 15 iunie. Anuntul a fost facut de prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban. Vestea asteptata de amatorii de pariuri sportive si pacanele. Agentiile terestre de pariuri isi vor reprimi clienti dupa 15 iunie, cu respectarea unor masuri de igiena [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

- Anuntul a fost facut, joi, de premierul Ludovic Orban in cadrul sedintei de Guvern. "Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune reluarea activitatii economice in spatii comerciale cu mai multe magazine, respectiv in malluri. Aici vom pastra interdictia referitoare la cinematografe,…

- Potrivit premierului, redeschiderea activitatii jocurilor de noroc va fi posibila in anumite conditii sanitare si in functie de evolutia crizei epidemiologice, se arata intr-o postare de pe pagina de facebook a Guvernului. Anunțul survine dupa ce șeful Executivului a avut, joi, consultari cu reprezentantii…

- Sunt tot mai multe agenții de pariuri care iși anunța clienții pe rețele de socializare ca ar putea deschide sediile terestre incepand cu 1 iunie. Totuși, cea mai probabila data ramane 15 iunie. Iar oferta devine mai bogata de la o zi la alta. Luna iunie pare sa fie cea in care agențiile terestre de…

- PIERDERI MARI… Veste proasta pentru pariorii vasluieni. Casele de pariuri raman inchise si pe perioada starii de alerta si ar putea fi redeschise pe 15 iunie, la urmatoarea faza de relaxare programata de autoritati. Casele de pariuri, cazinourile, agentiile cu “pacanele” si cele ale Loteriei Romane…

- Compania Naționala ”Loteria Romana” a anunțat ca agențiile loto din țara raman inchise și in perioada starii de alerta, avand in vedere ca sunt interzise activitațile de jocuri de noroc organizate in spații inchise. In aceste timp, este pregatit sistem de jocuri loto online. C.N. „Loteria Romana” S.A.…

- Bisericile raman inchise dupa 15 mai. Anunțul oficial a fost facut de premierul Ludovic Orban, care a explicat ca exista posibilitatea ca slujbele sa fie reluate de la 1 iunie, insa doar in aer liber.

- In Romania au fost inchise de astazi și locațiile agențiilor de pariuri sportive. Astfel, pariorii se vad nevoiți sa migreze spre online. Potrivit gsp.ro, sunt afectate aproape 14.000 de case de pariuri terestre, dar și alte 15.000 de agenții de tip cazinou, sedii care dețin ”pacanele”. In schimb, marea…

- In aceasta seara in cadrul unei conferințe de presa, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anuntat o noua serie de masuri pe care Romania le-a luat in plina pandemie de coronavirus. "Se suspenda toate evenimentelor de cultura, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri…