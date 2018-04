Stiri pe aceeasi tema

- PNL a anuntat miercuri ca va contesta la Curtea Constitutionala infiintarea Comisiei speciale privind modificare legilor securitatii nationale, afirmand ca aceasta comisie este “un paravan pentru obsesia bolnava a liderilor PSD-ALDE de a decapita serviciile de informatii”. “Aceasta structura dubleaza…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, a afirmat sambata ca la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) exista un proiect de lege care prevede ca orice suma de bani mai mare de 1.000 de lei trimisa in Romania va trebui justificata prin documente.…

- PSD a decis sa organizeze un mare miting pentru sustinerea ”familiei traditionale”, a anuntat, luni, presedintele partidului, Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv National, transmite News.ro . ”Am decis organizarea unui miting mare al PSD pentru sustinerea familiei traditionale, pentru a…

- LA ODIHNA…. Guvernul PSD a aprobat o noua zi libera, care va bloca de tot activitatea la toate firmele din Romania. Astfel, s-a decis ca ziua de 30 aprilie, in preziua sarbatorii de 1 mai, avand in vedere ca pica intr-o zi de luni, sa fie declarata zi libera, pentru ca bugetarii sa se bucure [...]

- Veste soc in Romania. In urma cu cateva minute s-a aflat ca prezentatorul radio, dar si TV, Andrei Gheorghe a incetat din viata. Politia a oferit primele informatii oiciale despre decesul vedetei."Am fost sesizati la 112 la 10S15. ne-am deplasat la Pipera. S-a gasit o persoana de 50 de ani…

- Dupa ce Parlamentul European a decis ca trecerea la ora de vara ne poate afecta sanatatea, Marius Pașcan, deputat PMP, susține aceste concluzii. Propunerea legislativa, inițiata de Marius Pașcan, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene…

- Pe scurt, nicio gospodarie din Romania nu va ramane neimpozitata. Veti fi obligati sa va numarati si sa declarati toate gainile, porcii, vacile, oile, cainii, pisicile, televizoarele etc. (Scapa doar hamsterii ). In plus, daca aveti livezi sau podgorii va costa extra, scrie Cițu pe contul sau de Facebook.…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca Romania are o economie fragila, dar s-ar putea sa nu fie ocolita de efectele generate de caderea marilor burse, afirmand ca acestea se vor vedea in deprecierea cursului si cresterea preturilor.…