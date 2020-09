Locuitorii din Rușețu, Largu și Luciu au motiv de bucurie. Dupa mulți ani de așteptare, in sfarșit, drumul județean care le strabate localitațile este reabilitat. Consiliul Județean Buzau a facut demersurile necesare și s-a reușit demararea lucrarilor. „Am promis locuitorilor din Rușețu, Largu și Luciu ca vom asfalta drumul județean ce tranziteaza aceste comune și așa am facut! DJ 214A se afla in plin proces de reabilitare. Mulțumesc pentru incredere și rabdare!”, este mesajul transmis de Petre Emanoil Neagu, președintele CJ Buzau.