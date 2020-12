Veste buna pentru locuitorii din Lumina, Valu lui Traian, Mihail Kogalniceanu si Navodari. Vor iesi din carantina

Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Constanța carantina a fost prelungita cu inca 14 zile. Masura intra in vigoare in aceasta seara, la ora 20:00, anunța Prefectura. Potrivit sursei citate, prelungirea carantinei zonale pentru municipiul Constanta cu alte 14 zile a fost adoptata de Comitetului Judetean pentru Situatii de…

- Directia de Sanatate Publica Constanta propune prelungirea carantinei doar pentru Ovidiu si Constanta.Potrivit lui Tudorel Ene, purtator de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Constanta, in urma analizelor de risc efectuate si transmise catre Institutul National de Sanatate Publica se va avea in…

- Carantinarea este prelungita cu 14 zile pentru cinci localitati din judetul Constanta si cu sapte zile pentru o a sasea, printr-o decizie luata sambata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Potrivit Institutiei Prefectului Constanta, Institutul National pentru Sanatate Publica…

- Pentru șase localitați din județul Constanța s-a decis prelungirea carantinei, cu doua saptamani pentru cinci dintre acestea și cu o saptamana pentru o localitate, anunța Prefectura Constanța. Potrivit sursei citate, Institutul National pentru Sanatate Publica a avizat analizele de risc ale Directiei…

- Au fost votate propunerile de prelungire a carantinarii pentru 14 zile in cinci localitati din judetul Constanta.INSP a avizat analizele de risc DSP pentru urmatoarele localitati: Ovidiu, Lumina, Mihail Kogalniceanu, Techirghiol, Valu lui Traian si Navodari.In urma cu putin timp s a incheiat sedinta…

- Ovidiu, Constanta, Eforie, Medgidia, Cernavoda, Agigea, Navodari, Costinesti, Lumina, Mihail Kogalniceanu, Techirghiol, Valu lui Traian, Lazu, Cumpana, Targusor, Tuzla, Aliman si Rasova sunt localitatile din judetul Constanta, care se afla in aceste momente in carantina. Amintim ca judetul are cea mai…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Constanta a decis intrarea in carantina pentru o perioada de 14 zile a orasului Eforie si a satului Lazu, incepand de joi seara, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Prefectura Constanta. Potrivit sursei citate, CJSU a propus intrarea…

- Alte sapte localitati din judetul Constanta sunt propuse de catre Directia de Sanatate Publica sa fie carantinate, in conditiile in care orasul Ovidiu este in carantina, iar pentru municipiul resedinta aceeasi masura intra in vigoare in ziua in curs, incepand cu ora 20,00. Potrivit Institutiei Prefectului…