- 1.Referitor la situatia pacientilor din alte judete, va comunicam ca 8 pacienti se afla internati la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. In prezent, se afla in curs de desfasurare anchetele epidemiologice pentru toate persoanele internate, ceea ce inseamna ca se identifica contactii acestora si traseele…

- Epidemia de coronavirus in evolutie! O infectia care afecteaza tot mai multi romani. In editia de astazi a emisiiunii vom discuta, asa cum este si firesc, despre epidemia de coronavirus care afecteaza si tara noastra. Vom incerca sa aflam care este situatia, cel putin in zona Moldovei, ca regiune de…

- Barbatul confirmat la Iasi cu coronavirus si internat in spital, are o stare buna, prognosticul fiind unul pozitiv, a declarat, miercuri, managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, potrivit news.ro."Starea barbatului este buna. S-a intors din regiunea Veneto…

- Barbatul de 71 de ani adus ieri seara de la Spitalul "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava cu diagnosticul de coronavirus confirmat se simte bine. Potrivit declaratiilor managerului Spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat, barbatul mai are stari febrile pentru care primeste tratament. Este tinut…

- Informații de ultima ora despre femeia din Timișoara, diagnosticata ieri cu coronavirus dupa ce a fost intr-o excursie la Bergamo. Femeia se simte mai bine, dupa ce in cursul noptii a avut stari febrile, au anunțat medicii.Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase…

- O noua suspiciune de coronavirus in Romania: o profesoara de 32 de ani din Suceava, care preda in China și a revenit in țara pe data de 30 ianuarie. Pacienta urmeaza sa fie transferata azi de la Suceava la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, pentru a fi izolata, a declarat pentru HotNews.ro medicul…

