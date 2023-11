Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a respins luni cererea de revocare a controlului judiciar in cazul fratilor Andrew si Tristan Tate, judecati pentru trafic de persoane si viol, acestia avand in continuare interdictia de a parasi Capitala si judetul Ilfov.

- In cursul zilei de azi, cererea de revocare a controlului judiciar in cazul fratilor Andrew si Tristan Tate a fost resprinsa, ceea ce inseamna ca milionarii britanici raman sub control judiciar. Frații Tate, judecati pentru trafic de persoane si viol, nu au voie sa iasa din Capitala.

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a respins luni cererea de revocare a controlului judiciar in cazul fratilor Andrew si Tristan Tate, judecati pentru trafic de persoane si viol, acestia avand in continuare interdictia de a parasi Capitala si judetul Ilfov, transmite Agerpres.

- Andrew și Trista Tate au ajuns, din nou, in fața instanței! Cei doi continua sa lupte pentru a-și recupera bunurile de milioane de euro pe procurorii au pus sechestrru in luna decembrie a anului 2022. Se pare ca o parte din lucrurile pe care le-au luat oamenii legii nu le-ar aparține fraților Tate.

- Vila din Pipera a fraților Andrew și Tristan Tate a devenit subiectul de controverse dupa ce cei doi au luat o decizie neobișnuita: au dotat locuința cu uși inteligente cu sisteme de inchidere complexe. Motivul acestei alegeri se pare ca are legatura cu un incident mai vechi, in care procurorii DIICOT…

- Victorie de etapa pentru frații Tate: scapa de interdictia de a parasi Capitala si se pot deplasa prin taraUn judecator de la Tribunalul Bucuresti a decis joi ca fratii Andrew si Tristan Tate, judecati pentru trafic de persoane si viol, pot parasi Capitala si judetul Ilfov, fiind liberi sa se deplaseze…

- Andrew și Tristan Tate au revenit, astazi, la Tribunalul București. De aceasta data, cei doi milionari britanici nu sunt audiați, așa cum s-a intamplat in ultimele luni, ci incearca sa iși recupereze bunurile de milioane de euro, fara care au ramas la inceputul acestui an.

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca multe femei roiesc in jurul fraților Tate! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și au surprins dovada clara ca milionarii pun și mai mare preț pe distracție de cand se bucura de libertate. Imagini rare.