- Campionul olimpic de patru ori la biatlon, Alexandr Tihonov, a reacționat la cictoria echipei Sheriff impotriva Real Madrid (2:1) in meciul Ligii Campionilor. "Victoria moldovenilor este un raspuns fotbalului rusesc,- a declarat Tikhonov pentru СЭ. — Nu-i critic, doar dau fapte. Moldova este ca regiunea…

- Sheriff Tiraspol a scris aseara istorie in fotbalul european, dupa ce a invins-o pe legendara grupare Real Madrid, pe propriul teren. Grație acestui rezultat incredibil, internauții din Moldova au generat un șir de reacții pe rețelele de socializare.

- Unii s-au bucurat, alții s-au indignat, iar cei mai mulți s-au amuzat. Așa au reacționat moldovenii pe rețelele de socializare la victoria echipei Sheriff Tiraspol in meciul cu Real Madrid. Evident, evenimentul nu a trecut nici fara dispute geografice și politice, transmite zugo.md. {{551854}}„Real…

- Zi istorica pentru fotbalul moldovenesc! Sheriff Tiraspol debuteaza in aceasta seara in faza grupelor Ligii Campionilor, cea mai tare competitie inter-cluburi din lume. "Galben-negrii" vor juca pe teren propriu cu Sahtar Donetk, vicecampioana Ucrainei.

- Socialistul Igor Dodon vrea foarte mult sa ajunga la meciurile campioanei FC Sheriff din Liga Campionilor, dar acesta nu este sigur daca granicerii transnistreni ii vor permite sa ajunga la Tiraspol. Dodon și-a pregatit planul B, acesta s-a gândit sa îl sune direct pe liderul…

- Real Madrid, adversara Sheriff-ului din grupele Ligii Campionilor, a obținut o victorie chinuita in etapa a treia din La Liga. "Galacticii" s-au impus, in deplasare, in fața formației Real Betis cu scorul de 1-0. Real Madrid a marcat golul care i-a adus victoria in minutul 61.

- Celebra echipa spaniola Real Madrid va veni in Moldova la toamna! Multipla ciștigatoare a Ligii Campionilor se numara printre adversarele Sheriffului in faza grupelor acestei competiții. In urma tragerii a sorți de la Istanbul, echipa tiraspoleana și cea madrilena au fost repartizate in grupa D, transmite…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat, astazi, ca au fost aprobate primele exproprieri pentru realizarea șantierului autostrazii Ploiești-Buzau, primul tronson din Autostrada Moldovei A7. „Veste buna pentru unul dintre cele mai importante proiecte ale Romaniei, Autostrada A7, coloana…