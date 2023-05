Veste bună pentru fermieri. Fonduri pentru cei afectați de secetă Guvernul aproba, in ședința de miercuri, fonduri pentru fermierii care au avut de suferit de pe urma secetei de anul trecut. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, inainte de ședința Guvernului, ca Executivul va analiza și aproba o decizie in ceea ce privește asigurarea fondurilor pentru fermierii care au avut de suferit de pe urma secetei […] The post Veste buna pentru fermieri. Fonduri pentru cei afectați de seceta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul aproba, in ședința de miercuri, fonduri pentru fermierii care au avut de suferit de pe urma secetei de anul trecut. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, inainte de ședința Guvernului, ca Executivul va analiza și aproba o decizie in ceea ce privește asigurarea fondurilor pentru fermierii care…

- Nicolae Ciuca s-a decis sa se intalneasca, marți, pentru negocieri cu sindicaliștii din Educație. Aceștia se vor afla oricum astazi chiar in fața sediului Guvernului, unde incep cel mai are protest organizat in ultimii ani. Guvernul a anuntat, marti, de la ora 12.00, consultari ale premierului Nicolae…

- Greva profesorilor amana rotativa. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, marți, ca nu iși depune mandatul. Liderii coaliției, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Kelemen Honor, s-au reunit vineri dimineața in ședința la sediul Guvernului. Cei trei au facut o declarație comuna referitoare la amanarea rotativei…

- Greva generala din Invatamant continua si miercuri, zi in care reprezentantii Guvernului sunt invitati la sediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) la o sedinta a liderilor sindicali. „I-am invitat la o sedinta pe care o avem cu liderii din tara, poate vin cu o surpriza, dar astazi…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a raspuns la scrisoarea tarilor afectate de criza cerealelor din Ucraina, anunțand ca se pregateste un al doilea pachet de sprijin de 100 de milioane de euro si o rata de cofinantare de 200%, pentru fermierii afectati. ”Sunt pe deplin constienta de…

- Guvernul, reprezentantii procesatorilor si ai retelei marilor magazine au convenit o reducere a pretului pentru laptele de consum pe o perioada de sase luni, in cadrul unor consultari care au avut loc la Palatul Victoria. Premierul Nicolae Ciuca a continuat, marti, consultarile cu reprezentantii asociatiilor…

- Peste 148.000 de fermieri afectati de seceta pedologica, pe o suprafata de circa 1,11 milioane hectare de culturi infiintate in primavara anului 2022, vor beneficia de un ajutor de stat sub forma unui grant in valoare de 869,6 milioane de lei, potrivit unui proiect de OUG publicat pe site-ul Ministerului…

- Guvernul Romaniei a amanat, pentru a doua oara, adoptarea unui proiect pentru limitarea tarifelor RCA. Premierul Nicolae Ciuca a precizat vor fi „analizate cele mai bune opțiuni”, dupa cum a transmis Executivul, la finalul de miercuri. Premierul Nicolae Ciuca a precizat, in deschiderea ședinței de…