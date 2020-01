Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii ar putea primi in acest an 411 milioane lei, in urma instituirii unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, potrivit unui proiect de Hotarare publicat in dezbatere pe site-ul Ministerului Agriculturii si consultat de News.ro.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) face, in aceasta perioada, verificarea cererilor de plata pentru acordarea ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura. Este o perioada importanta in ceea ce priveste sprijinul acordat la motorina. In aceasta perioada se fac verificari…

- Romania a inregistrat in primele opt luni ale acestui an un deficit de 1,14 miliarde de euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 24% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand acesta s-a cifrat la 923,44 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat joi ca le va aloca fermierilor suma de 143,34 milioane lei, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO - Motorola a lansat primul smartphone cu display flexibil Ministerul Agriculturii precizeaza ca ”plata catre beneficiari va…

- "Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin Centrele Judetene, aduce la cunostinta opiniei publice ca efectueaza platile aferente ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, pentru cererile depuse in luna septembrie 2019, aferente serviciilor prestate in luna august a…

- In primele 9 luni din 2018, deficitul bugetar a fost de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB. In primele 9 luni ale anului 2017, deficitul bugetar a fost de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB, fata de deficitul de 3,7 miliarde lei, respectiv 0,49% din PIB, inregistrat la aceeasi perioada…

- Banii se asigura din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, arata un proiect de Hotarare publicat pe site-ul ministerului. Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor este de 14.248,8 lei/beneficiar/an, adica 3.000 euro/beneficiar/an.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a inceput plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aferent perioadei 1 aprilie - 30 iunie 2019 (trimestrul II/2019), conform unui comunicat remis, vineri. Suma platita este de 102.599.740…