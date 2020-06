Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru iubitorii de filme: cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania va avea loc intre 31 iulie și 9 august 2020! Amanat din cauza masurilor de restricție adoptate de autoritați in aceasta primavara, TIFF propune o ediție de vara cu multe proiecții in aer liber,…

- De Ziua Internaționala a Copilului, in perioada 1-3 iunie 2020, copiii din Baia Mare circula GRATUIT cu trenulețul din Parcul Municipal Regina Maria Situația actuala, in contextul pandemiei Covid-19, nu ne permite sa organizam activitațile și spectacolele cu care v-am obișnuit in ultimii ani. „Totuși,…

- Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii au stabilit masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus la locul de munca, pe perioada starii de alerta, si Ghidul pentru revenirea la munca in conditii de siguranta pentru angajati si pentru angajatori. Documentul stabileste masurile pe care…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tararu, a anunțat ca Mall-urile și competițiile sportive vor fi cel mai probabil redeschise in urmatoarele 3 luni, in funcție de evoluția infecțiilor cu COVID-19, adaugand insa ca masurile de izolare funcționeaza, iar presiunea pusa pe spitale s-a redus. „Masurile de izolare…

- Campionatul european de judo, prevazut initial pentru perioada 1- 3 mai, la Praga, a fost decalat pentru mijlocul lunii iunie intr-o prima faza, apoi pentru luna noiembrie, in contextul pandemiei de coronavirus, a anuntat luni Federatia europeana de profil (EJU). Conform EJU, competitia…

- Toate studiile publicate in ultima vreme sugereaza ca pandemia COVID-19 va aduce recesiune economica și primele efecte se vad deja, scrie Mihaela Mitroi, Partener, Asistența Fiscala și Juridica, EY Romania.Companiile incep sa aiba dificultați in executarea contractelor, unele au fost nevoite…

- UEFA a decis, marti, amanarea Campionatului European pentru un an, ca urmare a pandemiei de Covid-19. Informatia a fost anuntata de BBC, care citeaza federatia norvegiana. Potrivit forului norvegian, turneul din 2021 va avea loc in perioada 11 iunie -11 iulie. Evenimentul din aceasta vara ar fi trebuit…