VESTE BUNĂ pentru cei cu credite: ROBOR la 3 luni continuă să scadă şi coboară sub 2% ROBOR la 3 luni a scazut la 1,99%, cel mai mic nivel din februarie 2018. Si ROBOR la 6 luni a coborat la 2,07%, de la 2,08%, cel mai scazut nivel din noiembrie 2017. ROBOR la 3 luni a inregistrat o tendinta de scadere de la inceputul anului, cand era 3,19% in 3 ianuarie 2020, anunța MEDIAFAX. Cei care au credit la banca primesc, aproape de finalul verii, o veste buna: indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile variabile pentru creditele in lei, a scazut, vineri, la 1,99%. Scaderea vine pe fondul reducerii ratei de dobanda de referinta de la 1,75% la 1,50%,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

