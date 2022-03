Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a transmis vineri o nota prin care a anunțat universitațile din țara ca va emite o Ordonanța de Urgența prin care va permite desfașurarea cursurilor online pe durata acestui an universitar.

- Vrancenii vor fi protejați de creșterea facturilor la utilitați prin noua Ordonanța de Urgența care reglementeaza prețurile la energia electrica și gaze naturale! Obiectivul PSD este de a proteja romanii și firmele romanești de scumpirile la utilitați, iar ministrul PSD al Finanțelor a alocat ????,????…

- Sanctiuni pentru "cresterea nejustificata a preturilor la combustibili" Foto: Adriana Tudose / RRA. Peste 70 de statii de carburant din toata tara au fost sanctionate cu amenzi în valoare de 370 de mii de lei, în urma cresterii nejustificate a preturilor la benzina si motorina.…

- Curtea Constituționala a declarat, marți, neconstituționala in ansamblu ordonanța de urgența 192 din noiembrie 2020, intrucat a fost adoptata cu incalcarea prevederilor referitoare la avizarea proiectelor de acte normative de catre Consiliul Legislativ, anunța G4Media . Ordonanța de urgența 192/2020…

- Incepand din 27 februarie, soferii care conduc agresiv pe drumurile publice vor fi sanctionati cu amenda si retinerea permisului de conducere.„Presupunem ca toți sunteți impresionați la maximum de cei care conduc și acceleaza repetat motorul. Și sa nu uitam de adevaratul spectacol oferit de cei pe…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunțat miercuri, 19 ianuarie, ca Guvernul a introdus obligativitatea recalcularii facturilor greșite, in care nu au fost cuprinse mecanismele de plafonare și compensare. Astfel, furnizorii trebuie sa recalculeze facturile in termen de 15 zile, perioada in care plata…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, marti, ca Ordonanta de Urgenta privind scaderea plafoanelor la energie si gaze si cresterea limitei de consum va fi aprobata saptamana viitoare. Autoritațile iau il calcul și modificarea facturilor pentru lunile noiembrie și decembrie din 2021. “Cand dam…

- Ministrul Energiei spune ca saptamana viitoare este pregatita Ordonanța de Urgența in cazul compensarii și plafonarii facturilor la gaze și electricitate. Masurile aplicate de la 1 februarie „In mod normal, cand se ștorneaza facturile e clar ca s-a luat o suma in avans și ar trebui sa primeasca banii…