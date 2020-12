Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor și Metrorex au semnat un contract de finanțare pentru construcția unei noi stații de metrou la suprafața, intre actuala stație Berceni și Șoseaua de Centura, informeaza Agerpres.

- Ori afara, ori la metrou... tot aia e. In proaspat inaugurata stație de metrou Eroilor 2, de pe magistrala care leaga Drumul Taberei de centrul Capitalei, este ca sub cerul liber. Ploua, potrivit unor imagini publicate de economica.net.

- Avarie la o conducta ApaNova la statia de metrou "Valea Ialomitei" O avarie la o conducta ApaNova din Bucuresti a generat acumulari de apa în zona accesului la statia de metrou "Valea Ialomitei". Metrorex informeaza ca trenurile circula normal, iar angajatii furnizorului de…

- Au aparut primele probleme la magistrala 5 de metrou Drumul Taberei - Eroilor. Din tavanul noii stații de metrou Eroilor 2 a inceput sa curga apa direct pe peron. Incidentul s-a intamplat in...

- In aceasta dimineața, din tavanul noii stații de metrou Eroilor 2 din București, a inceput sa curga apa direct pe peron, conform Hotnews. Contactat de Libertatea, Gabriel Mocanu, director Metrorex, a precizat ca "a fost o scurta avarie, care a durat 5 minute".Un incident a avut loc in aceasta dimineața…

- Ministerul Fondurilor Europene a anunțat aprobarea cererii de finanțare pentru construirea unei noi stații de metrou, la doar cateva zile de la inaugurarea noii Magistrale 5. Oficialii din Ministerul Fondurilor Europene au anunțat aprobarea cererii de finantare pentru construirea statiei de metrou de…

- Redistribuirea trenurilor de metrou din flota actuala a Metrorex pe sectiunea Raul Doamnei - Eroilor a Magistralei 5 nu va afecta timpii de asteptare pe celelalte magistrale de metrou, informeaza un comunicat remis joi AGERPRES. Magistrala 5 de metrou, Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, a fost pusa marti…

- Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei - Eroilor a fost inaugurata pe 15 septembrie, proiect ce trebuia inaugurat in urma cu 5 ani, in 2015. Reprezentanții statului au catalogat acest moment ca fiind ”unul istoric” și s-au batut cu pumnul in piept ca...