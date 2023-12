Veste bună pentru angajații CNAS: vor primi salarii majorate Președintele a promulgat legea care crește veniturile angajaților Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Conform legii, salariile și alte drepturi ale personalului CNAS și al caselor de asigurari vor fi stabilite conform nivelului maxim de salarizare aflat in plata pentru funcțiile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Stabilirea salariilor și funcțiilor se va […] The post Veste buna pentru angajații CNAS: vor primi salarii majorate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

