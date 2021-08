Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim pe economie va fi subiectul unor negocieri cu sindicatele si patronatele, care vor incepe in septembrie, a anunțat miercuri ministrul Muncii, Raluca Turcan. „Eu o sa va spun cateva principii, ca sa fie lucrurile foarte clare. Unu: cred ca salariul minim trebuie sa creasca si cred ca este…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca nu se intentioneaza cresterea obligatorie a varstei de pensionare, fiind luata in calcul doar posibilitatea de prelungire a activitatii in cazul salariatilor care doresc acest lucru. "Noi sustinem continuarea vietii active optional si nu luam in calcul…