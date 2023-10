Veste bună pentru aceşti pensionari: primesc a 13-a pensie. Cine pune mâna pe vouchere de 250 lei Intr-o tara in care traiesc 2 milioane de romani, s-a dat o lege foarte importanta si cu un puternic impact bugetar. Pensionarii din Italia se pot aștepta la un buget mai generos, deoarece vor primi nu doar cecul lunar obișnuit, ci și o a 13-a luna, impreuna cu posibilitatea de a primi un bonus suplimentar […] The post Veste buna pentru acesti pensionari: primesc a 13-a pensie. Cine pune mana pe vouchere de 250 lei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru pensionarii romani! La solicitarea Organizatiei Seniorilor Nationali Liberali a fost depus un proiect de lege, la Camera Deputaților, care prevede acordarea de compensații pentru cei care nu folosesc.... Citește AICI ce compensații ar putea primi pensionarii din Romania-…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca au fost finalizare procedurile, iar pensionarii care au venituri de sub 3000 de lei vor primi ajutorul de la stat de maxim 500 de lei. Acest ajutor va intra o data cu pensia, la jumatatea lunii octombrie.”Pe de alta parte, profit de ocazie pentru a anunța ca…

- Este vorba despre pensionarii din sistemul public de pensii cu domiciliul in Romania, ale caror venituri sunt mai mici sau egal cu 3.000 de lei Acest ajutor este dat pe tranșe de venituri, conform președintelui Casei Naționale de Pensii - Daniel Baciu.”Chiar de luni incepem sa achitam pensiile aferente…

- Premierul Marcel Ciolacu a venit cu precizari suplimentare privind majorarea pensiilor, masura ce ar putea sa intre in vigoare de la data de 1 ianuarie 2024. Creșterea veniturilor financiare ale varstnicilor se va face diferențiat. Unii romani vor primi pensii marite și cu 30 de procente. Marcel Ciolacu,…

- Mega-veste! Acești romani pot ieși mai devreme la pensie - Vezi daca te afli printre eiVești spectaculoase pentru milioane de romani! Ei ar putea ieși la pensie printr-un anumit mod. Toți cei care doresc sa beneficieze de acest tip de pensie pot afla daca se incadreaza, printr-un calcul foarte simplu.…

- Veste buna in Romania. S-a anunțat care sunt pensionarii care primesc 250 de lei in plus in august. De asemenea, datorita minivacanței de Adormirea Maicii Domnului pensiile vor ajunge mai devreme la beneficiari, indiferent ca acestea intra pe card sau sunt aduse la ușa de poștaș. Care sunt pensionarii…

- Pensionarii cu stagiul de cotizare mai mic de 15 ani vor putea sa opteze, conform noii legi a salarizarii, intre pensia minim garantata, calculata pe baza contributivitatii, si o indemnizatie sociala. Exista, insa, o condiție: alegerea trebuie exprimata cu trei luni inainte de aplicarea legii La acest…

- Vești importante pentru aceasta categorie de romani! S-a schimbat formula de calcul a pensiilor. Toți cei care vor dori sa iasa la pensie pe aceasta cale au de-a face cu noile modificari legislative aparute de curand in Monitorul Oficial. CITESTE SI BREAKING NEWS Ministerul Sanatații, detalii…