- „Inca o data, in aceasta seara, sunt devastata. ITIA (n.r Agenția de Integritate in Tenis) mi-a amanat pentru a treia oara audierea, din nou pentru inca o luna”, a scris Simona Halep, 31 de ani, intr-un mesaj postat pe rețelele ei de socializare. „Aștept sa fiu judecata din luna octombrie a anului trecut.…

- Antrenorul Simonei Halep, francezul Patrick Mouratoglou, a reactionat imediat dupa ce jucatoarea romana de tenis a anuntat, luni seara, ca audierea sa a fost amanata de Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului (ITIA). ''Joc dublu. Jocul pe care ITIA il face din prima zi'', a scris Mouratoglou…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, suspendata provizoriu pentru un test antidoping pozitiv la US Open 2022, a anuntat, luni seara, ca audierea sa programata pe 28 mai a fost amanata de Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului (ITIA). ”Inca o data sunt extrem de socata si dezamagita…

- Simona Halep nu a mai jucat din luna august 2022 dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat, iar constanteanca are șanse foarte mari sa rateze toate turneele de Grand Slam din acest an competițional. Jucatoarea de tenis a absentat deja de la Australian Open, turneu care a avut loc in perioada 16-29…

- Jucatoarea americana de tenis Amanda Anisimova a anuntat ca va lua o pauza pe termen nelimitat, deoarece sufera de epuizare, relateaza AFP. Americanca, aflata in prezent pe locul 46 (a fost pe 21 in cea mai buna perioada a sa), nu a mai avut rezultate convingatoare din vara anului 2022 si din sfertul…

- Se anunța vești mari pentru Simona Halep. Sportiva a fost acceptata de Federația Franceza de Tenis, unde a primit și un wild-card, avand acces sa joace la Roland Garros 2023. Ea a inceput antrenamentele la academia condusa de antrenorul ei, Patrick Mouratoglou.

- Simona Halep va juca la Roland Garros, turneu pentru care va primi wild-card. Acest lucru l-a confirmat si Ion Tiriac. De 7 luni suspendata pentru un eventual dopaj cu Roxadustat, Simona Halep a zburat la Nisa și s-a cazat la academia antrenorului ei, Patrick Mouratoglou, unde se va antrena in urmatoarele…

- Deși s-au vehiculat mai multe variante, Halep va aparea in fața Tribunalului Internațional de la Londra la finalul acestei luni. Așteptam și noi. Nu știm ce se intampla. Termenul a fost stabilit inițial pe 28, dar din cate am ințeles a fost amanat pentru 30. Suntem bine. Cand suntem curați, mergem pana-n…