Veste buna! Inca un tip de bursa va fi majorat in anul scolar 2018-2019

Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru elevii din invațamantul profesional: cuantumul bursei pentru frecventarea invațamantului profesional, inclusiv dual, ar putea fi majorat de Guvern de la 200 lei la 250 lei lunar, incepand cu noul an școlar. Prevederea este inclusa intr-un proiect de act normativ publicat pe site-ul…

- Mai multi aleși au depus in Parlament un proiect de lege prin care valabilitatea cartilor de identitate provizorii se va extinde de la unul la doi ani, iar actele de identitate a persoanelor fara adapost se vor putea elibera si la cererea serviciilor publice de asistenta sociala.Citește și: Mircea…

- Chitaristul Alan Longmuir a murit in Mexic, la varsta de 70 de ani, dupa lupta cu boala crunta. Prietenii artistului sunt șocați de veste. Alan Longmuir este fondatorul trupei Bay City Rollers. El a decedat in spital, la varsta de 70 de ani, inconjurat de toate persoanele dragi, dupa ce in urma cu doua…

- Guvernul a discutat, in sedinta de vineri, in prima lectura, un act normativ referitor la programul "Investeste in tine", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."A fost o prima lectura a unui act normativ privitor la programul 'Investeste in tine'", a declarat Nelu Barbu…

- Campania de promovare a invatamantului dual la nivelul judetului Prahova a inceput deja sa aiba rezultate. Liceul Tehnologic “Anghel Saligny din Ploiesti a anuntat ca, pe data de 15 iunie, debuteaza inscrierile in prima clasa in sistem dual creata in cadrul liceului, cu sprijinul Adient Trim Ploiești…

- A doua reuniune transnaționala de proiect a avut loc in Turcia, Bursa, la școala partenera Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, in Post-ul Proiect de parteneriat strategic Erasmus+ , la Colegiul National „Ion Luca Caragiale” Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Veste proasta pentru fostul președinte al Consiliului Județean Buzau, Cristinel Bigiu, aflat in inchisoare dupa condamnarea de cinci ani și doua luni primita pentru mai multe infractiuni. Este vorba despre luare de mita in forma continuata, 12 infractiuni de conflict de interese in forma continuata…

- Junior Achievement deruleaza in parteneriat cu JYSK Romania un proiect pilot de orientare profesionala, in cadrul caruia 500 de liceeni din Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi si Pitesti vor avea ocazia sa cunoasca direct profesionisti din retail.