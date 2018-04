Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Nicolae Badalau a depus la Senat, o propunere legislativa prin care cere instituirea Zilei Daruirii pe 25 septembrie, parlamentarul aducand ca argument principal un citat din Blaise Pascal: "Placerea oamenilor cu adevarat mari e sa faca oamenii fericiti". "Daruirea este, inainte de toate,…

- Senatul a aprobat, luni, proiectul de lege prin care dobanda anuala efectiva (DAE) este limitata la de 2,5 ori dobanda legala (2,25% in prezent) in cazul creditelor ipotecare și la 18% in cazul creditelor de consum.

- Ianis Hagi a fost anuntat ca se afla pe lista cu jucatorii pe care Cosmin Contra intentioneaza sa-i aduca la nationala mare a Romaniei. Antrenorul secund Ionel Gane afirma ca Ianis Hagi este monitorizat intens, dupa ce a lasat o impresie buna. Ianis Hagi s-a cuplat cu nepoata unui fost portar…