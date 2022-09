Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a virat, luni, ajutorul de 500 de lei pentru 97.888 de copii eligibili din familii defavorizate care detineau carduri din anul scolar precedent. Banii vor putea fi folositi pentru achizitia de imbracaminte si rechizite. Cardurile pentru noii beneficiari…

- GHIDUL tichetelor sociale 2022. Tot ce trebuie sa știe romanii care au devenit eligibili pentru tranșa II GHIDUL tichetelor sociale 2022. Tot ce trebuie sa știe romanii care au devenit eligibili pentru tranșa II La 26 august, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a incarcat o noua tranșa,…

- Peste 300.000 de preșcolari și elevi din familii defavorizate primesc ajutoare in valoare de 500 de lei pentru rechizite și imbracaminte, in acest an școlar, anunța, luni seara, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta ca a incarcat, vineri, o noua transa de 250 de lei pe voucherele sociale oferite prin programul ”Sprijiin pentru Romania”. Valoarea totala a transei II se ridica la aproape 600 de milioane de lei. The post Au intrat banii: Voucherele sociale…

- ”Avand in vedere ca 85% din apelurile de proiecte competitive din PNRR, inclusiv schemele de ajutor de stat, au stabilite termene de lansare in 2022, reuniunea de astazi a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), la care au participat din partea…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a inceput, la 10 iunie, distribuirea primelor carduri pe care sunt incarcate voucherele sociale in valoare de 250 de lei, acordate o data la doua luni, pana la finalul anului, prin programul „Sprijin pentru Romania”. Pana in prezent, au fost emise aproximativ…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a inceput la 10 iunie distribuirea primelor carduri pe care sunt incarcate voucherele sociale in valoare de 250 de lei, pe care 2,5 milioane de romani le primesc prin programul „Sprijin pentru Romania”.