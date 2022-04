Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciuca: Angajatorii pot crește salariul minim cu 200 de lei și vor fi scutiți de taxe Premierul Ciuca: Angajatorii pot crește salariul minim cu 200 de lei și vor fi scutiți de taxe Masura a fost convenita in Coaliția PSD-PNL-UDMR in cadrul programului „Sprijin pentru Romania. Valoarea toatala…

- Salariul minim poate creste in 2022 cu 200 de lei. Creșterea este voluntara și va fi scutita de taxe. Masura a fost convenita in Coalitia PSD-PNL-UDMR in cadrul programului „Sprijin pentru Romania. Valoarea toatala a masurilor este de 17,3 miliarde de lei. Salariul minim brut pe tara este de 2.550 lei…

- Pachetul de masuri Sprijin pentru Romania, aprobat luni de liderii coaliției de guvernare, cuprinde masuri de sprijin a economiei și a populației in valoare de 17,3 miliarde de lei. 9 miliarde de lei urmeaza sa fie asigurate din fonduri europene, iar alte 8,3 miliarde de la bugetul de stat. Conform…

- Pachetul Sprijin pentru Romania, aprobat luni de liderii coaliției de guvernare, cuprinde masuri de sprijin a economiei și a populației in valoare de 17,3 miliarde de lei. 9 miliarde de lei urmeaza sa fie asigurate din fonduri europene, iar alte 8,3 miliarde de la bugetul de stat. Conform pachetului,…

- OFICIAL| LISTA masurilor economice „Sprijin pentru Romania”: Salariul minim in agricultura și industria alimentara, 3.000 de lei brut LISTA masurilor economice „Sprijin pentru Romania”: Salariul minim in agricultura și industria alimentara, 3.000 de lei brut Coaliția de guvernare s-a reunit, luni dupa-amiaza,…

- Pachet de masuri de sprijin pentru populatie si mediul de afaceri Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Coalitia de guvernare pregateste un amplu pachet de masuri de sprijin astfel încât populatia si mediul de afaceri sa poata face fata situatiei generate de crizele prin…

- Veste importanta pentru mii de angajati din toate domeniile de munca. Recent, Guvernul a primit o propunere din partea reprezentanilor IMM legata de majorarea salariului minim cu 200 de lei. Este o situatie de bun augur, absolut necesara in actualele conditii din tara noastra, proiect care poate fi…

- Ministrul Constantin-Daniel Cadariu a dezvaluit mai multe masuri pe care le pune in practica pentru turismul din Romania și pentru promovarea țarii printre turiștii straini. Angajatorii nu vor plati contribuții la stat pentru suma dedusa. Patronii le pot da vouchere angajatilor ”Am inceput in decembrie…