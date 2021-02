Veste bună din partea OMS în privința pandemiei: Au scăzut infecțiile și decesele în întreaga lume Infecțiile și decesele provocate de COVID-19 in intreaga lume se afla intr-un tren descendent, fiind a patra saptamana de cand cazurile noi și decesele au scazut. Este prima data de la inceputul pandemiei cand se intampla acest lucru, a declarat un expert din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Numarul de noi cazuri de infecție cu SARS-CoV2 din lume a fost de aproximativ 3 milioane saptamana trecuta , cu 17% mai puțin decat in cea precedenta, potrivit CNN . De asemenea, numarul deceselor Covid-19 raportate la nivel mondial a scazut pentru a doua saptamana consecutiv, fiind raportate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

