- O aeronava care pornise in cursa de la Hanovra cu destinatia Istanbul a facut o oprire neprevazuta pe Otopeni. S-a intamplat in cursul noptii trecute, masura de urgenta fiind luata dupa ce unui pasager aflat la bordul avionului apartinand Turkish Airlines i s-a facut rau, conform Romania TV. Au fost…

- O cursa TAROM care se afla in zbor spre Barcelona s-a intors de urgența pe aeroportul Otopeni din cauza unui incident petrecut in timpul zborului. Compania și-a cerut scuze și susține ca siguranța pasagerilor nu a fost pusa in pericol.

- Avioanele de ultima generație, ca Boeing 787 Dreamliner, dispun de ferestre inteligente care iși schimba culoarea in funcție de necesitațile echipajului de zbor. Cu toate acestea, majoritatea avioanelor care zboara in prezent nu dispun de aceasta tehnologie, fiind dotate cu clasicele obloane care pot…

- Un incident de securitate gravs-a produs pe aeroportul Otopeni, incident care ar fi putut conduce la o tragedie. Un avion Pegasus A320 a aterizat inainte de prag, pe data de 30 martie. Potrivit informatiilor stiripesurse.ro , incidentul a fost raportat la CIAS care investigeaza. La aterizare, avionul…

- Un grav incident ar fi avut loc saptamana trecuta pe Aeroportul International Henri Coanda din cauza starii dezastruoase a pistelor de aterizare decolare, dupa cum informeaza Asociatia Pro Infrastructura. "Organizatia noastra a mai atras atentia recent asupra starii execrabile a pistelor si a suprafetelor…

- Asociația Pro Infrastructura atrage atenția asupra unui incident grav de siguranța care s-ar fi petrecut saptamana trecuta pe Aeroportul Internațional Henri Coanda. Potrivit Asociației, in urma decolarii unei aeronave Boeing 747-400 a companiei israeliene El Al, o bucata din pista 08R/26L s-a dislocat…

- Chiar daca te-a ”furat somnul” in timpul zborului, ai grija sa te trezești in minutele de aterizare.Adormirea in timpul aterizarii sau decolarii ar putea provoca afecțiuni serioase la nivelul urechilor. Totul are de-a face cu schimbarile rapide ale presiunii aerului din cabina.