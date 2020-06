Veste bună de la Guvern! Se măresc alocațiile. Ce spune Ludovic Orban Vești excelente pentru elevi. Premierul Ludovic Orban se ține de cuvant in ceea ce privește majorarea alocațiilor. Potrivit acestuia, se va face tot ce este posibil pentru ca alocațiile sa ajunga ”la sumele votate in Parlament”. Totodata, premierul susține ca masura dublarii alocațiilor nu poate fi implementata și este nevoie de o analiza clara pentru a vedea ce cheltuieli va avea statul. „Dublarea alocațiilor este foarte greu de susținut și anul acesta și anul viitor. Vom face un plan de creștere etapizata a alocațiilor astfel incat sa ajungem la sumele votate in Parlament. Decizia pe care am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va ataca la CCR dublarea alocațiilor copiilor. Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, ca Executivul va ataca la Curtea Constituționala proiectul de lege care a respins amanarea dublarii alocațiilor copiilor. „Decizia pe care am luat-o este sa atacam la Curtea Constitutionala, pentru ca este…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat luni, dupa ședința conducerii PNL ca a decis sa atace la Curtea Constituționala legea prin care au fost dublate alocațiile. Este vorba de actul normativ adoptat de Parlament care a eliminat amanarea dublarii alocațiilor pana la 1 august. Premierul a precizat ca iși…

- Premierul Ludovic Orban a spus, duminica seara, ca Romania este intr-o criza, iar creșterea pensiilor cu 40% nu poate fi susținuta financiar. Premierul a afirmat ca majorarea pensiilor era greu de suportat chiar și intr-o situație economica favorabila, iar in situația actuala creata in contextul pandemiei…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara ca majorarea pensiilor era greu de suportat chiar si într-o situatie economica favorabila, dar ca, acum, când România este într-o criza, cresterea pensiilor cu 40% nu poate fi sustinuta financiar. CITEȘTE ȘI:…

- Premierul Ludovic Orban arata ca Executivul va crește pensiile, dar nu cu 40% ci cu un procent ca sa permita și plata in continuare a acestora. Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptata de Parlament: cum se va aplica noua taxa speciala și cine este vizat ”Vom crește…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, in premiera, ca va crește alocațiile, dar și pensiile. Ultimele nu vor crește insa cu procentele din legea promovata și votata de PSD, 40%! Orban a precizat ca daca ar crește cu 40% punctul de pensie Romania ar putea fi in situația de a nu le mai plati. ”Daca aș face…

- Premierul Ludovic Orban a dat de inteles ca pensiile vor creste, insa cu un procent care sa permita sustenabilitatea platii acestora si in anii viitori. Ludovic Orban: Nu vom creste pensiile cu 40 la suta, asa cum scrie in lege, ar fi fost greu si in conditii normale De asemenea, Florin Citu,…

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat joi daca au existat discutii la Guvern pentru majorarea pensiilor in septembrie cu un procent mai mic de 40%, el raspunzand ca Executivul vrea sa si poata garanta plata pensiilor crescute.