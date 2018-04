Stiri pe aceeasi tema

- Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vrea sa acorde un plafon maxim de 364,08 milioane de lei (79,16 milioane de euro) de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, pentru fiecare masura de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru culturi, potrivit unui proiect de Hotarare elaborat de…

- Astfel, in urma publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr. 7/ 2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, s-au stabilit cuantumurile aferente Campaniei 2017, respectiv pentru culturi amplasate pe…

- In ședința de Guvern de ieri, 10 ianuarie 2018, s-au aprobat, printr-o Hotarare, plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. Suma se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului…

- Plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro, au fost aprobate printr-o Hotarare de Guvern, informeaza joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Din suma care…

- Comisia Europeana (CE) a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent campaniei…

- "In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 16 octombrie - 30…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit in prima saptamana a lunii ianuarie 664 de milioane de euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017.…

- "In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 16 octombrie - 30…