Stiri pe aceeasi tema

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, a facut un anunț oficial care-i vizeaza pe toți romanii care dețin centrale de apartament. Ce taxa vor avea de platit, peste cațiva ani. Va deveni obligatoriu. Despre ce ar fi vorba. Ce taxa vor plati romanii care dețin centrale termice de apartament Vești proaste…

- Economia Marii Britanii este amenințata de nivelul scazut al forțe de munca. Aparent nu se așteapta ca acest nivel sa mai creasca la cel de dinainte de pandemie și, astfel, constituie o amenințare pe termen lung la adresa economiei UK, a avertizat Banca Angliei.

- Piața chiriilor in Romania a explodat anul trecut dupa un an intreg de pandemie. Chiriașii scapați de restricții și-au cautat locuințe, astfel ca prețurile de inchiriere au urcat. Cat s-au scumpit chiriile in Romania in 2022 și care este prețul aiuritor pentru o garsoniera sau un apartament cu 2 camere.…

- Este din nou veste proasta de la pompa in acest weekend. Ce se intampla acum cu prețul benzinei și motorinei. OMV Petrom a marit din nou prețul benzinei in weekend, dupa alte 4 majorari efectuate saptamana trecuta. Vești proaste de la pompa. Carburanții s-au scumpit de 5 ori saptamana aceasta OMV Petrom,…

- Vești IMPORTANTE pentru milioane de romani! O noua lege va produce o serie de schimbari RADICALE. Toți cei care au in plan ieșire la pensie mai devreme nu vor fi nevoiți sa scoata din buzunare mai mulți bani in aceasta situație.Citește mai multe AICI - Noile modificari legislative vor aduce o serie…

- Vești triste pentru conducatorii auto din Romania! Mulți dintre ei așteptau ca Guvernul sa le intinda in continuare o mana de ajutor, dar acest lucru nu se va mai intampla. Masura care le-a ușurat viața unora urmeaza sa dispara. ,,A fost o masura buna, prețul la carburant a scazut la un nivel de dinainte…

- Romanii se vor plimba mai ieftin de 1 Decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei, cel puțin din punctul de vedere al carburanților. Prețul motorinei standard a coborat sub 8 lei pe litru in majoritatea stațiilor Petrom și OMV, iar benzina standard sub 7 lei pe litru. Vești bune pentru șoferi. Ce se intampla…

- Vești EXTRAORDINARE de la stat! Romanii care au platit acest tip de taxe iși pot recupera banii printr-o procedura foarte simpla. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…