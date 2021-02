Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu radiaza din toate punctele de vedere! Focoasa blondina, indragostita lulea de Gabi Badalau! Ce declarație de dragoste i-a facut milionarului? L-a surprins mai placut ca niciodata.

- Sa vezi și sa nu... crezi! Veste bomba in showbiz! Costeluș Cașuneanu și Ana Maria, din nou impreuna? Cum au fost surprinși cei doi? Imagini de senzație cu afaceristul și fosta soție surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Dupa furtuna rasare și soarele, iar Bianca Dragușanu știe foarte bine ca acest lucru e cat se poate de adevarat! Vedeta a trecut peste desparțirea de Alex Bodi, iar acum se iubește cu Gabi Badalau! Cei doi iși duc deja relația la alt nivel și iata cum au fost surprinși noaptea trecuta!

- Veste bomba in showbiz! Claudia Patrașcanu a confirmat casatoria dintre Gabi Badalau și Bianca Dragușanu! Ce i-a spus fostul soț? Blondina și afaceristul se pregatesc de marele pas!

- A facut ce a facut și i-a pus toata lumea la picioare! Gabi Badalau a surprins-o din nou pe Bianca Dragușanu! Gestul facut de afacerist, direct din Maldive! Focoasa blondina l-a bagat in boala pe fostul soț al Claudiei Patrașcanu!

- Dupa scandaloasa desparțire de Alex Bodi, Bianca Dragușanu și-a luat o vacanța de lux, in Dubai, loc unde și-a petrecut și noaptea de Revelion. Focoasa blondina s-a fotografiat in tot felul de ipostaze: ba la plaja, ba la piscina, ba in cluburi de fițe, aratand ca este foarte fericita. Nu ne-am fi imaginat…

- SUPEREXCLUSIVITATE! Gabi Badalau a oferit primele informații pentru Spynews.ro despre relația dintre el și Bianca Dragușanu, dupa ce a fost surprins de paparazzii alaturi de frumoasa blondina in Dubai. Fostul soț al Claudiei Patrașcanu a recunoscut tot!

- Imagini bomba au fost obținute in exclusivitate de reporterii SpyNews.ro. Alex Bodi și turcul cu care s-a scris ca ar fi fost Bianca Dragușanu s-au intalnit la Instanbul. Iata ce s-a intamplat intre cei doi barbați.