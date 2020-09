Veste –bombă despre COVID-19. Descoperirea oamenilor de știință care uimește lumea medicală Veste –bomba despre COVID-19. Descoperirea oamenilor de știința care uimește lumea medicala Oamenii de știința din Irlanda de Nord afirma ca diareea, varsaturile și durerile de stomac ar trebui luate in considerare, ca fiind cele trei simptome care sunt specifice bolii COVID-19. Aceste simptome sunt mai frecvente la copii dar, inca nu apar pe lista […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

