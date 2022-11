Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a declarat ca orice utilizator de pe Twitter care pretinde ca este altcineva fara a specifica in mod clar ca e o „parodie" va fi „suspendat permanent", lansand avertismentul dupa ce unele celebritați și-au schimbat numele afișate și au scris pe Twitter ca „Elon Musk".

- Bancile care i-au imprumutat 12,7 miliarde de dolari lui Elon Musk pentru preluarea Twitter, intr-un acord in valoare de 44 de miliarde de dolari, vor pastra datoria pana la inceputul anului viitor, asteptand ca miliardarul sa dezvaluie un plan de afaceri mai clar, pe care sa il poata prezenta investitorilor,…

- Limita din PNRR de 9,4 la suta, existenta in acest moment pentru pensii, va fi modificata, a anunțat premierul Nicolae Ciuca in urma discuțiilor pe care le-a avut la Bruxelles. Premierul a precizat ca nivelul de 9,4 la suta va fi inlocuit cu un indicator preluat de la Banca Mondiala. Șeful Executivului…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca cel mai recent plan al Bruxelles-ului de a limita prețul gazului din FR este echivalentul unui embargo complet pentru Ungaria. Orban a scris despre asta pe Twitter cind a avut loc o intilnire a liderilor UE, relateaza European Truth. "Cel mai recent plan al…

- Seful Tesla si SpaceX a dezvaluit potentialilor investitori ca intentioneaza sa reduca numarul angajatilor Twitter la aproximativ 2.000, potrivit cotidianului american. Multimiliardarul este pe punctul de a cumpara reteaua de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, dupa luni de tensiuni economice…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a dat slanina drept exemplu pentru care vrea sa interzica etichetele nutriscore in Romania. Este vorba despre eticheta care are 5 culori, de la verde la rosu, in care verde inchis inseamna ca un produs ar fi cel…

- S-a vorbit mult despre Elon Musk și razgandirile lui legate de cumpararea Twitter, deși acum cateva luni se parea ca totul este stabilit. Mai multe companii au fost interesate sa cumpere Twitter in ultimul deceniu, iar problemele despre care se vorbește acum erau prezente și atunci și erau binecunoscute.

- Comisia Europeana a contactat autoritațile competente din Romania pentru a se informa despre masurile pe care le iau in criza Blue Air. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al forului de la Bruxelles. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a spus ca drepturile pasagerilor din UE care calatoresc…