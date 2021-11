Vesta tricotată: nerdy sau trendy? Date istorice care vă vor uimi Poate ca vesta nu este chiar prima piesa vestimentara care va apare in minte atunci cand va ganditi la glam & fashionable. Cu toate acestea, item-ul a facut furori in istorie, a fost nelipsit din costumele domnilor eleganti si s-a reintors, in varianta tricotata, nerd style, pe podiumurile prezentarilor de toamna/iarna 2021/2022. In istorie, vestele ca articole vestimentare apar in jurul anilor 1600, purtate de catre nobili pe sub jachete si erau confectionate din materiale pretioase, similare cu hainele – din brocart, cu fire de aur, cu broderii si detalii pretioase. Vesta evolueaza pe masura… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

