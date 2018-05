Vespa – 70 de ani de popularitate 1. Rața sau viespe? Brandul Vespa este deținut de Piaggio care exista de aproape 130 de ani. Inițial o mica fabrica de cherestea, in ajunul primului razboi mondial, Piaggio a inceput sa produca avioane militare. Totul a parut ca se prabușește (la propriu) dupa ce fabrica lor de la Pontedera a fost bombardata de aliați in timpul celui de al doilea razboi mondial, iar Enrico Piaggio, moștenitorul brandului, a decis sa se concentreze pe crearea unui vehicul ieftin și compact – ieftin pentru a putea fi cumparat de locuitorii unei țari saracite de conflict armat și compact pentru a se potrivi cu specificul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este propunerea unui parlamentar care spune ca de anul viitor, punctul de amenda devine mai scump, asa ca cea mai mica incalcare a unei reguli de circulatie l-ar lasa pe un varstnic fara jumatate din venit.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta, vineri, ca 2 015 posturi de conducere vacante la nivelul institutiilor aflate in aparatul central si al institutiilor care sunt in subordinea si coordonarea ministerului vor fi scoase la concurs, dupa ce Guvernul a aprobat un memorandum in acest sens, informeaza…

- Klaus Iohannis apare in cele mai neasteptate locuri, in cele mai omenesti posturi, insa care trec drept stranii pentru postura unui presedinte. Nu sunt prea multe astfel de intalniri de gradul trei. Fostul primar de Sibiu pare un tip taciturn. Socializeaza cu internautii, preferand sa iasa in mijlocul…

- Aproximativ un milion de euro va avea la dispozitie administratia Zonei Libere Curtici-Arad in acest an. Dupa ce au estimat veniturile si cheltuielile, cei de la Zona Libera au cerut votul consilierilor judeteni pe bugetul acestui an si l-au primit. Potrivit estimarilor, profitul brut care va fi…

- Bazinul de Inot din Bacau a gazduit saptamana trecuta ediția 2018 a Campionatului Național de Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori, o competiție care a constituit criteriu de selecție a loturilor naționale ce vor participa la Europenele de Seniori de la Glasgow, Europenele de Juniori de la Helsinki…

- Vicepresedintele PNL Florin Roman le-a spus, duminica, liberalilor reuniti in Consiliul National, ca nu se va mai accepta ca doar unii sa traga, iar restul sa traiasca de pe munca lor, ci toti trebuie sa se bata pentru fiecare vot in fiecare colt al Romaniei.

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel. Intrebat cat de grava este problema…