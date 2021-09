Veşnicul gunoi de la catedrală Constructia Catedralei Sfantul Ioan Botezatorul din cartierul Craiovita Noua pare ca dureaza o vesnicie. Acest lucru atrage dupa sine gunoiul aruncat mereu de oamenii „binevoitori“ pe terenul din fata santierului, dat in folosinta Mitropoliei. In fata impunatoarei cladiri, a carei constructie dureaza de mai bine de 14 ani se aduna mereu gunoaie de tot felul. Haine vechi, sticle, moloz – se arunca, in mod repetat, pe terenul din fata catedralei. Practic, acolo este mereu un focar de infectie, pe care il fac cei lipsiti de orice fel de bun simt. Vineri, in fata catedralei se adunasera gunoaiele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

