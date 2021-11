Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: E fain la Cluj și la Sibiu. S-au deschis targurile de Craciun. ”Roata panoramica” este cea mai cautata atracție Vineri s-au deschis targurile de Craciun de la Sibiu și din Cluj-Napoca. Accesul este permis doar pe baza certificatului verde. La Sibiu, Targul de Craciun din Piata Mare este fi deschis…

- Trupa de dansuri sasești Sebeș continua și in acest an tradiția „Atelierului de turta dulce”, in cadrul caruia zeci de copii și tineri și-au unit și in acest an forțele pentru a face fapte bune și a-i ajuta pe cei cu care soarta a fost mai puțin darnica. „Atelierul de turta dulce și-a deschis porțile!…

- Vineri se deschid porțile Targului de Craciun de la Cluj-Napoca, doar pentru persoanele vaccinate, care anul trecut nu a avut loc din cauza pandemiei. Deși criza sanitara nu s-a terminat, targul va avea loc, insa cu anumite condiții. Participanții trebuie sa aiba un certificat verde, nu au acces mai…

- Cu o luna inainte de sarbatorile de iarna, traditionalele targuri de Craciun urmeaza sa se deschida luni in unele orase din Germania, in timp ce in altele organizatorii au decis sa le anuleze din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza dpa. Targurile de Craciun din Nurnberg, Dresda si Munchen se…

- Autoritatile din landul Bavaria, sudul Germaniei, au anulat toate targurile de Craciun si au ordonat inchiderea cluburilor si a barurilor, intr-un efort de a stopa noul val epidemic extrem de virulent care afecteaza Germania, relateaza vineri dpa. Premierul Bavariei, Markus Soeder, a anuntat decizia,…

- Ceea ce au nevoie neaparat un cuplu de proaspat parinți este somn. Dar deoarece acest lucru nu poate fi impachetat drept cadou și așezat sub Pomul de Craciun, iți sugeram cele mai draguțe haine bebeluși pe care le poți darui celui mic. Iata ghidul nostru de haine nou-nascuți pe care... The post Elementele…

- Addison Lee Ltd., cea mai mare companie de taxiuri din Londra, garanteaza salariul pentru prima luna de lucru, iar in schimb soferii trebuie sa efectueze 140 de calatorii, informeaza Bloomberg, conform Agerpres. Addison Lee Ltd., cea mai mare companie de taxiuri din Londra, ofera un salariu de 5.000…

- „Amintește-ți / Beteala atator anotimpuri / Sprancenele padurii racorite de vanturi” – Ilarie Voronca, Lanterna magica, din ” Patmos și Post-ul PORTRETE ȘI FERESTRE – Dana Banu – O inima din turta dulce apare prima data in Gazeta Dambovitei .